Премьер-министр Венгрии: В Европе никто не хочет войны с Россией

Виктор Орбан заявил, что продолжит работать с Россией и с Путиным в частности » в течение многих лет», заверив лидера РФ в том, что он победит на выборах в Венгрии в апреле.

Во вторник (1 февраля) на встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не хочет войны и стремится решать разногласия дипломатическим путем.

‘Мой сегодняшний визит — это отчасти миротворческая миссия, и я хочу убедиться, что ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение», — сказал Орбан.

Орбан также заявил, что продолжит работать с Путиным.

«У меня есть обоснованное предположение, что мы будем сотрудничать с вами в течение многих лет», — сказал премьер-министр Венгрии.

Он также объявил о намерении увеличить поставки газа.

Между тем, президент Путин заявил, что Венгрия получает российский газ по цене ниже европейской рыночной цены.

«Важно, что даже сегодня Венгрия покупает российский газ по цене в пять раз ниже европейской рыночной цены», — сказал он.

Курсор ранее писал, что тысячи элитных российских спецназовцев направляются к границе с Украиной. Кремль направил 14-ю бригаду спецназа, состоящую из 2000 первоклассных солдат, специалистов по диверсиям и тайных оперативников, на границу Украины с Беларусью.

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