Премьер-министр Венгрии: В Европе никто не хочет войны с Россией

Во вторник (1 февраля) на встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не хочет войны и стремится решать разногласия дипломатическим путем.
‘Мой сегодняшний визит — это отчасти миротворческая миссия, и я хочу убедиться, что ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение», — сказал Орбан.
Орбан также заявил, что продолжит работать с Путиным.
«У меня есть обоснованное предположение, что мы будем сотрудничать с вами в течение многих лет», — сказал премьер-министр Венгрии.
Он также объявил о намерении увеличить поставки газа.
Между тем, президент Путин заявил, что Венгрия получает российский газ по цене ниже европейской рыночной цены.
«Важно, что даже сегодня Венгрия покупает российский газ по цене в пять раз ниже европейской рыночной цены», — сказал он.
Курсор ранее писал, что тысячи элитных российских спецназовцев направляются к границе с Украиной. Кремль направил 14-ю бригаду спецназа, состоящую из 2000 первоклассных солдат, специалистов по диверсиям и тайных оперативников, на границу Украины с Беларусью.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.