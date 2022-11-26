Премьер Польши предупредил: из-за рф мир оказался на пороге еще одного искусственного голода

Польша и Литва максимально помогают Украине в транспортировке продовольствия в страны Африки и Азии. Но озаботится этой проблемой должны и другие страны.

Об этом на совместном брифинге для СМИ с премьер-министрами Украины и Литвы заявил в субботу в Киеве глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Польский премьер символичным назвал то, что сегодня главы правительств Люблинского треугольника встречаются в Киеве, ведь Украина сейчас — столица свободы.

В войне, которую россия* развязала против Украины, может быть только один результат: либо Украина победит, либо вся Европа проиграет. Европа слишком поздно увидела угрозу от россии, поэтому нельзя медлить с помощью Украине, подчеркнул Моравецкий.

По его словам, эта война завершится тогда, «когда Украина вернет (себе) каждый дом, каждую школу, каждую больницу, каждый мост и дорогу». При этом Польша и Литва будут поддерживать Украину так долго, как это потребуется, подчеркнул глава польского правительства.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!