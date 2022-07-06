Премьерство Джонсона под угрозой: правительство покинули еще пять министров

Вчера правительство Великобритании покинули два министра, сегодня — еще пять. Среди покинувших сегодня — министр юстиции, министр школ и министр сельского хозяйства.

Пять министров Великобритании подали в отставку на фоне очередного скандала, в котором косвенно замешан премьер-министр Борис Джонсон.

Сегодня о своей отставке объявил Джон Глен, экономический секретарь казначейства и городской министр правительства Великобритании.

«С глубоким сожалением я покидаю правительство», — написал Глен в Twitter.

В опубликованном письме политик заявил, что подал в отставку, поскольку испытывает «полное недоверие» к премьер-министру и манере его руководства, а также недоволен его «недальновидностью».

Правительство также покинули министр школ Робин Уокер, министр по делам детей и семей Уилл Куинс, министр юстиции Виктория Аткинс и министр сельского хозяйства, инноваций и адаптации к изменению климата Джо Черчилль.

Курсор ранее писал, что Борис Джонсон предупредил о новом жестоком плане владимира путина. В замке Эльмау в Баварских Альпах открылся саммит стран G7, мероприятие должно завершиться 28 числа. В саммите G7 принимали участие американский президент Джо Байден и лидеры Британии, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, а также руководство Европейского Союза.

Также сообщалось, что министр обороны Великобритании допустил войну россии с Европой. Также командующий британской армией заявил, что россия будет еще большей угрозой для европейской безопасности после войны в Украине, чем была раньше. Это случится при любых обстоятельствах.