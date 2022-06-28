Министр обороны Великобритании допустил войну россии с Европой

Также командующий британской армией заявил, что россия будет еще большей угрозой для европейской безопасности после войны в Украине, чем была раньше. Это случится при любых обстоятельствах.

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что угроза нападения россии* на страны Европы реальна.

Об этом он сказал во время выступления на конференции Королевского Объединенного института оборонных исследований.

По словам Уоллеса, россия является непосредственной угрозой для союзников Великобритании. Становится все яснее то, что путина не остановят даже угроза больших потерь среди его солдат.

«Как сказал мне министр шойгу, когда я в этом году ездил в Москву, никто не умеет страдать так, как русские. В этом слышалась почти извращенная гордость за эти страдания», — сказал Уоллес.

Кроме того, командующий армией Великобритании Патрик Сандерс заявил, что очень опасно предполагать, что война в Украине – ограниченный конфликт. После того как война закончится, россия может стать еще большей опасностью для Европы.

Ранее наш сайт сообщал, что в россии силовики пишут рапорты на увольнение, чтобы не идти на войну в Украине.

Кроме того, редакция Курсора писала, что Зеленский заявил, что люди в Кременчуге заслуживают того же уровня безопасности, что и в Тель-Авиве.

Еще напомним, что эксперт заявил, что россия уже начала осознавать свой стратегический проигрыш в войне.