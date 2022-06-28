Борис Джонсон предупредил о новом жестоком плане владимира путина

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предупредил о том, что владимир путин* попытается эскалировать конфликт и расширить войну за пределы Украины.
«Речь идет о вторжении в независимую, суверенную страну. Речь идет о Западе и всех друзьях Украины, оказывающих ей поддержку, необходимую для защиты», — подчеркнул Джонсон.
По словам британского премьера, страны Большой семерки согласились предоставить Украине стратегическую выносливость.
При этом Джонсон надеется на то, что до войны Великобритании с россией не дойдет.
Ранее наш сайт сообщал, что у путина допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума.
Еще напомним, что опубликовано видео момента попадания ракеты в ТЦ в Кременчуге.
Кроме того, Курсор писал, что эксперт заявил, что россия уже начала осознавать свой стратегический проигрыш в войне.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!