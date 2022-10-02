Президент Чили принял верительные грамоты посла Израиля спустя две недели после дипломатического скандала

Габриэль Борич, президент Чили, спустя две недели после того, как он осудил посла на фоне усиления военной активности в Иудеи и Самарии, принял верительные грамоты. Он встретился с послом Израиля Хилем Арцели.

Встреча состоялась после дипломатического скандала, который возник на фоне убийства 17-летнего палестинца во время столкновений с ЦАХАЛом. Это вызвало напряженность между Иерусалимом и Сантьяго.

Канцелярия главы чилийского государства опубликовала видео мероприятия в «твиттере».

Артзели прибыл в президентский дворец в Сантьяго ранее в сентябре для формальностей, но чилийское правительство отказало ему. Представители властей сослались на убийство 17-летнего палестинца накануне, что вызвало дипломатический скандал.

МИД Израиля резко осудил действия Борича, заявив, что они «серьезно вредят отношениям» между двумя странами. Посла Чили в Израиле вызвали для выговора. После того, как инцидент вызвал споры в Чили, Арцели был вызван в министерство иностранных дел Чили, где ему принесли извинения.

Несовершеннолетний палестинец Одай Салах был застрелен в ходе ожесточенных столкновений с израильскими военнослужащими, которые находились в деревне Кафр-Дан. Солдаты намеревались нанести на карту дома двух жителей, которые, как утверждается, накануне застрелили офицера ЦАХАЛа. Армия обороны Израиля заявила, что ее войска открыли огонь по подозреваемым, поскольку те бросили в них взрывчатку.

Президент Чили осудил случившееся. Он обвинил израильские власти «в убийствах мирных граждан и проведении фашисткой политики».

Левый Борич одержал убедительную победу на президентских выборах в Чили в прошлом году, вызвав раздражение у еврейской общины страны. У политика напряженные отношения с 18 000 чилийских евреев, и он побуждает их лоббировать территориальные уступки Израиля.

Ранее «Курсор» сообщал, что в конце сентября президент Чили в своем вступительном слове к Генеральной Ассамблее ООН прокомментировал безопасность Израиля, заявив о нарушении прав палестинцев.