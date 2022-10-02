Президент Чили принял верительные грамоты посла Израиля спустя две недели после дипломатического скандала

08:50, Сегодня
Политика
флаг чили фото
Фото: Pixabay

Габриэль Борич, президент Чили, спустя две недели после того, как он осудил посла на фоне усиления военной активности в Иудеи и Самарии, принял верительные грамоты. Он встретился с послом Израиля Хилем Арцели.

Встреча состоялась после дипломатического скандала, который возник на фоне убийства 17-летнего палестинца во время столкновений с ЦАХАЛом. Это вызвало напряженность между Иерусалимом и Сантьяго.

Канцелярия главы чилийского государства опубликовала видео мероприятия в «твиттере».

Артзели прибыл в президентский дворец в Сантьяго ранее в сентябре для формальностей, но чилийское правительство отказало ему. Представители властей сослались на убийство 17-летнего палестинца накануне, что вызвало дипломатический скандал.

МИД Израиля резко осудил действия Борича, заявив, что они «серьезно вредят отношениям» между двумя странами. Посла Чили в Израиле вызвали для выговора. После того, как инцидент вызвал споры в Чили, Арцели был вызван в министерство иностранных дел Чили, где ему принесли извинения.

Несовершеннолетний палестинец Одай Салах был застрелен в ходе ожесточенных столкновений с израильскими военнослужащими, которые находились в деревне Кафр-Дан. Солдаты намеревались нанести на карту дома двух жителей, которые, как утверждается, накануне застрелили офицера ЦАХАЛа. Армия обороны Израиля заявила, что ее войска открыли огонь по подозреваемым, поскольку те бросили в них взрывчатку.

Президент Чили осудил случившееся. Он обвинил израильские власти «в убийствах мирных граждан и проведении фашисткой политики».

Левый Борич одержал убедительную победу на президентских выборах в Чили в прошлом году, вызвав раздражение у еврейской общины страны. У политика напряженные отношения с 18 000 чилийских евреев, и он побуждает их лоббировать территориальные уступки Израиля.

Ранее «Курсор» сообщал, что в конце сентября президент Чили в своем вступительном слове к Генеральной Ассамблее ООН прокомментировал безопасность Израиля, заявив о нарушении прав палестинцев.

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