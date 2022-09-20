Президент Чили прокомментировал безопасность Израиля и заявил о нарушении прав палестинцев

Президент Чили Габриэль Борич в своем вступительном слове к Генеральной Ассамблее ООН высказался о безопасности Израиля, что произошло после недавнего скандала.

На прошлой неделе лидер Чили отказался принимать верительные грамоты посла Израиля Гиля Арциали, находящегося в Сантьяго с июля текущего года. Это спровоцировало бурный скандал.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Известно, что Борич был возмущен убийством палестинца во время перестрелки в Иудее и Самарии. На фоне этого он призвал ООН «не узаконивать продолжающиеся нарушения прав человека палестинского народа, соблюдать международное право и резолюции, которые эта самая ассамблея принимает из года в год».

Одновременно с этим президент Чили, известный своими антиизраильскими взглядами считает, что Организация Объединенных Наций должна поддержать «гарантирование законного права Израиля жить в безопасных и международно признанных границах».

Ранее мы рассказывали, что на похоронах Елизаветы II министр иностранных дел Чили Антония Ориола извинялась перед президентом Израиля Ицхаком Герцогом за то, что Борич не принял грамоты у израильского посла. Она заявила, Чили хочет открыть новую страницу в отношениях с Израилем.

Также ей пришлось принести извинения гендиректору МИД Израиля Алону Ушпизу. А вот о реакции министерства иностранных дел Израиля на этот инцидент узнайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что жителям сектора Газа будет выплачена компенсация в связи с проведением операции «Рассвет».

Помимо этого, стало известно, что Израиль и США провели «продуктивную» встречу касаемо спорной морской границы с Ливаном.