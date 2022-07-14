Президент Ирана предостерег США и их союзников от подрыва региональной безопасности

Ибрагим Раиси в своем выступлении заявил что «иранская нация не примет никакого кризиса или отсутствия безопасности в регионе». Этим он прокомментировал пакт о безопасности между США и Израилем.

Иран предостерегает Соединенные Штаты и их союзников от подрыва региональной безопасности после того, как президент США Джо Байден подписал сегодня пакт о безопасности с Израилем во время визита в еврейское государство.

«Я говорю американцам и их региональным союзникам, что иранская нация не примет никакого кризиса или отсутствия безопасности в регионе, и что любая ошибка, допущенная в этом регионе, будет встречена суровым и достойным сожаления ответом», — заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в своем выступлении по телевидению.