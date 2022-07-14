Президент Ирана предостерег США и их союзников от подрыва региональной безопасности

Иран предостерегает Соединенные Штаты и их союзников от подрыва региональной безопасности после того, как президент США Джо Байден подписал сегодня пакт о безопасности с Израилем во время визита в еврейское государство.
«Я говорю американцам и их региональным союзникам, что иранская нация не примет никакого кризиса или отсутствия безопасности в регионе, и что любая ошибка, допущенная в этом регионе, будет встречена суровым и достойным сожаления ответом», — заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в своем выступлении по телевидению.
Курсор ранее писал, что Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве между США и Израилем. Байден и Лапид подписали совместную «Иерусалимскую декларацию», укрепляющую американо-израильское сотрудничество. Этот шаг был предпринят после того, как специальный посланник США Роберт Мэлли предупредил ранее в этом месяце, что Ирану осталось «всего несколько недель» до получения достаточного количества обогащенного урана для создания атомного оружия.
Кроме того, Байден и Лапид раскрыли детали включения Израиля в безвизовую программу США. Журналисты спросили лидеров о застопорившемся прогрессе в деле включения Израиля в программу безвизового режима США и о том, попросят ли лидера израильской оппозиции Биньямина Нетаниягу помочь в этом вопросе (поскольку оппозиция заблокировала некоторые законодательные акты по этому вопросу).