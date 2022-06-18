Президент Ирана раскритиковал последние санкции США

Президент Ирана Ибрагим Раиси критикует США за введение новых санкций в отношении производителей нефтехимической продукции в Исламской Республике.

Президент Ирана Ибрагим Раиси в пятницу раскритиковал Соединенные Штаты за введение новых санкций против производителей нефтехимической продукции в Исламской Республике.

Комментарии прозвучали через день после того, как США ввели санкции против сети иранских нефтехимических фирм, а также предполагаемых подставных компаний в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, обвинив их в том, что они помогают Тегерану обходить санкции.

«Я удивлен поведением американцев», — сказал Раиси в пятницу, добавив: «С одной стороны, они посылают сигнал в пользу переговоров и соглашения, а с другой стороны, они удлиняют список санкций».

«Я не понимаю, как это работает», — сказал президент Ирана.

«Мир должен дать нам право не доверять Соединенным Штатам, потому что они нарушают свои соглашения», — продолжил Раиси.

Санкции вводятся на фоне того, что переговоры с Ираном о возвращении к соглашению 2015 года зашли в тупик.

Иран сократил выполнение соглашения 2015 года в ответ на выход бывшего президента США Дональда Трампа из соглашения в мае 2018 года, но провел несколько раундов непрямых переговоров с США о возвращении к соглашению.

Соглашение было почти достигнуто, прежде чем переговоры прекратились в марте. Специальный посланник США по Ирану Роб Мэлли недавно заявил законодателям, что перспективы достижения сделки с Ираном в лучшем случае «непрочные».

В среду представители администрации Байдена заверили сенаторов, что США при необходимости усилят санкции против Ирана, поскольку надежды на дипломатический путь решения ядерной программы Тегерана ослабевают.

Ранее Курсор писал, что Иран обвинил Израиль в убийстве двух ученых. Иран подозревает, что Израиль убил двух иранских ученых несколько недель назад, отравив им еду. The New York Times сообщает, что иранские официальные лица подозревают, что Израиль замешан в убийстве инженера Айюба Энтезари и геолога Камрана Агамолаи.