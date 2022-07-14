Президент Молдовы: Если рф нападет, мы будем воевать мотыгами против самолетов

Санду отметила, что правительство обязано защищать граждан страны, но молдавская армия не сможет сделать это сейчас, «если произойдет трагедия, подобная украинской».

Президент Молдовы Майя Санду считает, что страна должна вооружить свою армию на случай возможной агрессии со стороны россии*.

«Если россия однажды попытается напасть на нас, что мы будем делать — пошлем армию защищаться мотыгами? Топоры против самолетов?» — сказал Санду.

В то же время пророссийские оппозиционные партии Молдовы считают, что оснащение армии новым оружием ухудшит ситуацию в регионе и противоречит принципам нейтралитета.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.