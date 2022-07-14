Президент Молдовы: Если рф нападет, мы будем воевать мотыгами против самолетов

Президент Молдовы Майя Санду считает, что страна должна вооружить свою армию на случай возможной агрессии со стороны россии*.
«Если россия однажды попытается напасть на нас, что мы будем делать — пошлем армию защищаться мотыгами? Топоры против самолетов?» — сказал Санду.
В то же время пророссийские оппозиционные партии Молдовы считают, что оснащение армии новым оружием ухудшит ситуацию в регионе и противоречит принципам нейтралитета.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!