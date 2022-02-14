Власти Украины решили не впускать в страну россиян и белорусов призывного возраста — СМИ

Украина решила не пускать на свою территорию россиян и белорусов призывного возраста.
Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, главный редактор портала «Цензор.Нет».
По словам украинского журналиста, долго эти ограничения действовать не будут. Их снимут тогда, когда Россия и Беларусь закончат учения «Союзная решимость».
При этом в государственной пограничной службе Украины такую информацию опровергли. С таким заявлением выступил пресс-секретарь ведомства Андрея Демченко.
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