Президенты России и Китая провели переговоры в Пекине

Путин упомянул сотрудничество в ряде экономических областей, включая высокие технологии и «зеленую» повестку дня по переходу к новым формам энергии. Он также выразил уверенность в том, что Москва и Пекин «обязательно достигнут» показателя двусторонней торговли в 200 миллиардов долларов.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине в пятницу, 4 февраля.

Об этом пишет ТАСС.

Российский президент прибыл в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр.

«Я уверен, что наши спортсмены выступят достойно, как китайские, так и российские. Весь мир будет внимательно следить за тем, что происходит на спортивных площадках», — сказал Путин в начале переговоров, поблагодарив Си Цзиньпина за приглашение на церемонию открытия.

Российский президент напомнил, что взаимные визиты стали почти традицией во время Олимпийских игр. «Впервые мы побывали у вас на летних Олимпийских играх в 2008 году, затем вы на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, а теперь, как и договаривались, мы с вами в Пекине на открытии зимних Олимпийских игр», — заключил Путин.

Президент России также напомнил об экономическом сотрудничестве между странами.

«В ходе нашей сегодняшней встречи наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китай, и еще один шаг вперед в газовой сфере — новый контракт на поставку газа с российского Дальнего Востока в Китай на 10 миллиардов кубометров в год», — сказал Путин.

Как ранее сообщал Курсор, в НАТО заявили, что наращивание присутствия России в Беларуси является крупнейшим за 30 лет. Генсек альянса заявил, что только в Беларуси сейчас находится более 30 тысяч российских военных, а у восточной границы Украины расположились еще 100 тысяч обученных солдат.

Кроме того, Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент США готов отправить 2 тысячи американских военных в Польшу и Германию на фоне обострения ситуации между Украиной и Россией. Как сообщается, войска прибудут из Форт-Брэгга, Северная Каролина.

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