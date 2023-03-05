Пригожин поразмышлял об отходе войск рф от Бахмута: весь фронт падет до границ рф

Главарь российских «вагнеровцев» евгений пригожин заявил, что отступление его войск от Бахмута разрушит весь фронт, а потом рф обвинит наемников в поражении на войне.
Об этом он заявил в видеообращении.
По его словам, если ЧВК «Вагнер» отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется…»до российских границ, может и дальше». Он жалуется, что власти россии тогда обвинят вагнеровцев в поражениях на войне, поскольку отступление зеков «вызовет «эффект пружины», а украинские силы со всех сторон прорвутся на территорию так называемой «ЛНР», сметут Луганск, Сорокино и выйдут на территорию рф.
Он также допускает, что после этого украинские войска освободят Крым.
Примечательно, что пресс-служба вагнеровев это видеообращение на официальных страницах не публиковала. Где и когда были записаны кадры — также неизвестно.
Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина.
Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!