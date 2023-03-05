Пригожин поразмышлял об отходе войск рф от Бахмута: весь фронт падет до границ рф

Глава зэков-наемников, который еще вчера обещал взять Бахмут и ставил условия Зеленскому, заговорил об отступлении российских войск и угрозе для самой рф.

Главарь российских «вагнеровцев» евгений пригожин заявил, что отступление его войск от Бахмута разрушит весь фронт, а потом рф обвинит наемников в поражении на войне.

Об этом он заявил в видеообращении.

По его словам, если ЧВК «Вагнер» отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется…»до российских границ, может и дальше». Он жалуется, что власти россии тогда обвинят вагнеровцев в поражениях на войне, поскольку отступление зеков «вызовет «эффект пружины», а украинские силы со всех сторон прорвутся на территорию так называемой «ЛНР», сметут Луганск, Сорокино и выйдут на территорию рф.

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Он также допускает, что после этого украинские войска освободят Крым.

Примечательно, что пресс-служба вагнеровев это видеообращение на официальных страницах не публиковала. Где и когда были записаны кадры — также неизвестно.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!