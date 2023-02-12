Прокремлевский политолог объяснил причини провалов армии рф в войне против Украины

Не обошлось без упоминания о ядерной войне.

Прокремлевский политолог сергей марков заявил, что россия терпит неудачи на фронте не из-за слабости своей армии, а из-за силы Украины.

«Не российская армия оказалась слабой, а украинская армия оказалась очень-очень сильной. Украинская армия – это уникальное сочетание русского солдата, фашистского офицера и американского генерала», – заявил он.

Более развернутый комментарий касаемо войны слушайте в следующем видео:

Также «Курсор» сообщал, что за последние две недели рф понесла наибольшие с начала войны потери, как утверждают в разведке Британии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!