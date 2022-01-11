Прорыва в российско-американских переговорах о наращивании войск вблизи Украины не произошло

Россия и Соединенные Штаты не показали никаких признаков того, что они сузили свои разногласия по Украине и более широкой европейской безопасности на переговорах в Женеве в понедельник, поскольку Москва повторила требования, которые, по словам Вашингтона, нельзя может принять.
Об этом сообщает france24.com.
Россия сосредоточила войска у границы с Украиной, требуя, чтобы возглавляемый США альянс НАТО исключил возможность принятия бывшего советского государства или дальнейшего расширения территории, которую Москва считает своим задним двором.
«К сожалению, у нас большой разброс в наших принципиальных подходах к этому. У США и России в некотором роде противоположные взгляды на то, что нужно делать», — заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Вашингтон и Киев заявляют, что 100 тысяч российских солдат, находящихся на расстоянии удара, могут готовить новое вторжение через восемь лет после того, как Россия захватила Крымский полуостров у Украины.
Россия отрицает любые подобные планы и заявляет, что отвечает на то, что она называет агрессивным поведением со стороны НАТО и Украины , которые склоняются к Западу и стремятся вступить в альянс.
Ранее Курсор сообщал, что угроза вторжения в Украину растет.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.