Протестующие в Грузии поставили властям ультиматум: на выполнение дали 1 час

Глава партии оппозиции «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе выдвинул ультиматум властям Грузии. Он требует отмены спорных законопроектов о «иностранных агентах» и освобождения всех задержанных участников протестов.

Об этом пишет «Georgian Public Broadcasting«.

По информации телеканала, Вашадзе также добавил, что следующие шаги и требования будут объявлены в ближайшее время. При этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили уже направил письмо президенту Венецианской комиссии Клэр Бази-Малори с просьбой рассмотреть законопроекты об «иноагентах».

«Я хотел бы попросить Венецианскую комиссию дать юридическое заключение по законопроектам, прилагаемым к данному письму. Госпожа президент! Мы надеемся на наше сотрудничество по этому вопросу», — сказано в письме.

Напомним, вчера, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении скандальный законопроект об «иноагентах», который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается признать «агентами иностранного влияния» СМИ и общественные организации, которые финансируются из-за границы. В связи с этим в Тбилиси начались массовые протесты. которые переросли в столкновения митингующих с силовиками.

В посольстве США в Грузии заявили, что сегодняшний день стал «черным для грузинской демократии». Дипломаты считают, что если правительство и дальше будет рассматривать подобные законы, то это противоречит «четкому стремлению народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию». Глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель раскритиковал законопроект об «иноагентах», который приняли в Грузии. Он напомнил о праве людей на мирный протест.