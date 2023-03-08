Протесты в Грузии: появилась реакция Евросоюза

Глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель раскритиковал законопроект об «иноагентах», который приняли в Грузии.

Заявление чиновника опубликовано на сайте ЕС.

По словам Борреля, принятый 7 марта парламентом Грузии в первом чтении закон «о прозрачности иностранного влияния» является «очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа».

Боррель заявил, что закон в нынешнем виде рискует сдерживать гражданское общество и медиа, а также несовместим с ценностями и стандартами ЕС.

«Это противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в ЕС, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений», — подчеркнул дипломат.

Он сказал, что ЕС призывает власти Грузии показать свою приверженность продвижению демократии, верховенству закона и прав человека, а также напоминает о праве людей на мирный протест.

Как сообщал Курсор, накануне вечером в Тбилиси произошли столкновения между полицией и протестующими. По данным СМИ, из здания парламенты решили эвакуировать депутатов. У здания парламента собрались протестующие после поддержания в первом чтении законопроекта, объявляющего неправительственные организации и часть СМИ «агентами иностранного влияния».

Среди 150 депутатов «за» принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» проголосовали 76 политиков, 13 — «против» и 61 человек воздержался. Этот законопроект во многом напоминает российское законодательство об «иноагентах». Следующее голосование по другому варианту закона под названием «О регистрации иностранных агентов» проведут уже в четверг, 9 марта.

В посольстве США в Грузии заявили, что сегодняшний день стал «черным для грузинской демократии». Дипломаты считают, что если правительство и дальше будет рассматривать подобные законы, то это противоречит «четкому стремлению народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию».

Позже стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об «иноагентах», принятого в первом чтении парламентом страны. В своем обращении к гражданам страны она подчеркнула, что наложит вето на данный закон.