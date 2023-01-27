Путин готовит новое масштабное наступление в Украине в феврале или марте — Вloomberg

Диктатор одновременно готовит свою страну к многолетнему противостоянию со США и их союзниками, хотя у россиян постепенно начинают открываться глаза на деяния кремля.

Российский диктатор владимир путин* готовит новое наступление в Украине, несмотря на огромные потери.

Об этом пишет американское издание Вloomberg.

По информации издания, почти через год после полномасштабного вторжения, которое должно было длиться несколько недель, путин готовит новое наступление. По словам людей, приближенных к кремлю, новое наступление может начаться уже в феврале или марте.

Кремль стремится продемонстрировать, что его войска могут вернуть инициативу после месяцев потери позиций. Рф также предпочла бы, чтобы Киев и его союзников согласились на определенное перемирие, которое оставило бы под контролем россии оккупированную территорию. Собеседники издания говорят, что путин до сих пор убежден, что привлечение большего количества военных и готовность принять новые жертвы, позволят россии победить.

Отмечается, что новый раунд мобилизации в россии возможен уже весной. Вместе с тем кремль все больше подчиняет потребностям войны экономику и российское общество. Путин разочарован тем, как идут дела, но не готов отказаться от своих целей, а это значит, что война будет длиться дольше, будет кровавее и хуже для всех, отмечает издание.

В то же время представители американской и европейской разведки сомневаются, что россия имеет ресурсы для нового масштабного наступления, даже после мобилизации сотен тысяч граждан. Тем временем союзники Украины наращивают поставки оружия, готовясь впервые доставить бронемашины и основные боевые танки, которые могут помочь украинским войскам прорвать российскую оборону. Издание отмечает, что Украина готовится оттеснять российские войска и освобождать свои территории.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.