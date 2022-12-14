Путин хочет нанести ядерный удар по США и Великобритании – New York Post

Президент *россии владимир путин подтвердил свою ядерную угрозу Западу, готовя к применению массивную ядерную ракету, способную поразить как США, так и Великобританию.

Об этом сообщает New York Post.

14 декабря, в среду, появились кадры с массивной российской ракетой «Ярс», установленной в шахте военного городка Козельск (Калужская области) с использованием специального транспортно-загрузочного устройства.

У межконтинентальной баллистической ракеты дальность полета составляет 12 тысяч километров. Ракетный комплекс «Ярс» имеет мощность, «в 12 раз превышающую мощность американской бомбы, уничтожившей Хиросиму».

В октябре путин руководил запуском аналогичной ракеты «Ярс» для проверки реакции рф на возможную ядерную атаку. Также отмечается, что кремль демонстрирует свое атомное оружие в преддверии ежегодного Дня ракетных войск стратегического назначения 17 декабря.

По словам командующего ракетными войсками полковника Алексея Соколова, последние учения должны были послать сигнал Западу, поскольку и США, и Европа находятся в пределах досягаемости ракеты.

«Важность этой операции заключается в том, что ракета будет поставлена ​​на боевое дежурство в установленные сроки. Родина получит еще одно ракетно-ядерное оружие, которое позволит решать любые задачи на стратегическом уровне», – сказал он.

13 декабря в минобороне рф заявили, что установка ракеты в шахту с помощью специальной транспортно-заряжающей установки заняла несколько часов. Также отметим, что «Ярс» является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М», впервые развернутого в 2009 году.

«Курсор» сообщал, что российский оппозиционер предположил, кого боится путин и почему.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!