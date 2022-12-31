Путин легализовал мародерство российских военных в Украине — ISW

Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны.
Американские аналитики обращают внимание на подписанный российским диктатором 29 декабря указ, освобождающий всех российских чиновников, в том числе работников силовых структур, от обязанности обнародовать декларации о доходах.
Действие указа распространяется на военнослужащих, работников органов внутренних дел российской федерации, лиц, состоящих на службе в росгвардии и правоохранительных органах, работников пенитенциарной системы и следственной системы рф, а также лиц, командированных на должности в оккупационных администрациях в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
Указом также отменяется запрет на получение военнослужащими вс россии «благотворительных» подарков в связи с их участием в боевых действиях в Украине.
В ISW предполагают, что этот указ теоретически может разрешить российским чиновникам, принимающим участие в войне, незаконно конфисковывать частную собственность украинских жителей оккупированных территорий.
Напомним, наш сайт сообщал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф. «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.
Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!