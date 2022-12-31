Путин легализовал мародерство российских военных в Украине — ISW

Глава рф* владимир путин своим указом фактически легализовал конфискацию имущества украинцев на захваченных территориях. Россиянам не придется за это отвечать у себя на родине.

Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны.

Американские аналитики обращают внимание на подписанный российским диктатором 29 декабря указ, освобождающий всех российских чиновников, в том числе работников силовых структур, от обязанности обнародовать декларации о доходах.

Действие указа распространяется на военнослужащих, работников органов внутренних дел российской федерации, лиц, состоящих на службе в росгвардии и правоохранительных органах, работников пенитенциарной системы и следственной системы рф, а также лиц, командированных на должности в оккупационных администрациях в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Указом также отменяется запрет на получение военнослужащими вс россии «благотворительных» подарков в связи с их участием в боевых действиях в Украине.

В ISW предполагают, что этот указ теоретически может разрешить российским чиновникам, принимающим участие в войне, незаконно конфисковывать частную собственность украинских жителей оккупированных территорий.

Напомним, наш сайт сообщал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф. «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.

Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!