Путин опять передумал: названы новые цели «спецоперации» в Украине

Войска рф за последние недели практически не продвинулись ни на одном направлении, при этом удерживать захваченных территории им становиться все труднее. Видимо, это и заставило власти рф опять придумать новые цели своей так называемой «спецоперации».

Глава россии* владимир путин заявил, что его войска якобы выполняют все цели «спецоперации» против Украины, а именно «освобождают» землю Донбасса. Выступление лидера страны-агрессора обнародовало издание «РИА-Новости«. Говоря о войне в Украине, путин сказал, что россияне «с честью выполняют свой долг, сражаются за россию, за мирную жизнь в «днр и лнр». При этом он заверил, что солдаты четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом. И, конечно же, как и ранее диктатор утверждает, что все идет по плану.

Украинские военные тем временем напоминают, что по оценке Генштаба путин уничтожил в Украине уже пятую часть своей огромной армии. Причем, это только приблизительные подсчеты, ведь невозможно узнать сколько военных рф погибли в зоне, где сейчас идут активные бои. Особенно, учитывая тот факт, что рф пытается всячески скрыть реальные цифры и существенно их занизить. А потому тела убитых часто сжигают или закапывают без опознавательных табличек.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.