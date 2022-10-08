Путин решил, что Крымский мост теперь будет защищать фсб

Главарь россии* владимир путин после подрыва Крымского моста решил, что заниматься обеспечением безопасности этого объекта будет фсб.

Об этом говорится в указе «Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив», который подписал глава рф.

Этим же указом на фсб возлагаются полномочия «по организации и координации мер защиты» двух других ключевых объектов инфраструктуры энергомоста из россии на временно оккупированный полуостров. Правительству рф он также привести свои акты в соответствие с этим указом.

Тем временем россияне, проживающие или отдыхающие в Крыму. начали спешно покидать полуостров. Из Крыма к вечеру выехало большое количество авто, — захватчики начали бежать в Бердянск, а затем выезжают на территорию россии. Это сейчас единственный доступный маршрут.

Сейчас в Крыму наблюдается ажиотаж в супермаркетах и на АЗС. Люди пытаются запастись топливом и продуктами длительного хранения. Продажу последнего уже ограничили.

«Курсор» писал ранее, что мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью Кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября.

Еще мы писали, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

Напомним, что геоэколог Юрий Медовар рассказал о том, как можно уничтожить Крымский мост.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!