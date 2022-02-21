Расследование не выявило правонарушений со стороны полиции: Бар-Лев призвал извиниться перед полицией

Расследование, в котором участвовали ШАБАК и Моссад, не обнаружило ни одного случая, когда полиция Израиля без судебного ордера шпионила за телефонами израильтян.

Расследование использования полицией шпионских программ против гражданских лиц показало, что нет никаких доказательств того, что полиция незаконно использовала шпионские программы NSO Group.

«Нет никаких признаков того, что полиция заразила телефон кого-либо из названных в СМИ лиц программой Pegasus без судебного ордера», — говорится в расследовании.

Заместитель генерального прокурора Амит Марари возглавил расследование, в котором участвовали сотрудники ШАБАК и Моссада.

Команда Марари представила отчет генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара. Расследование проводилось в период с 9 по 20 февраля.

Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев, курирующий полицию, высказал признательность правоохранительным органам после этого заявления.

По словам Бар-Лева, отчет — это «оглушительная победа полиции Израиля и тех, кто носит форму».

«Сегодня многие чиновники должны склонить головы и извиниться перед израильскими полицейскими, полицейскими и их семьями — 30 тысяч государственных служащих, чьи имена в последние недели вымазывались в грязи на всех форумах», — говорит Барлев.

По его словам, он стремится восстановить веру общества в полицию, которой был нанесен серьезный ущерб.

«Вместе мы защитим демократию. Вместе мы защитим страну», — говорит он.

Курсор ранее писал, что Европарламент планирует начать расследование шпионажа ПО Pegasus. Европейский парламент планирует утвердить комитет для расследования использования шпионского ПО Pegasus израильской компании по кибербезопасности NSO Group в Европейском союзе.

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