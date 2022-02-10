NSO Group намерена судится с Calcalist из-за сенсационного отчета

В NSO Group уверены, что издание Calcalist «очернило» компанию опубликовав отчет не предоставив никаких доказательств, подтверждающих информацию в нем.

NSO Group направила письмо в газету Calcalist, предупредив ее о возможном судебном преследовании в связи с публикацией сообщения о том, что шпионские программы NSO использовались для незаконного взлома телефонов многих израильтян.

Компания утверждает, что газета опубликовала «сенсационные» заявления, не предоставив никаких доказательств, подтверждающих их.

Сегодня утром Calcalist опубликовала интервью с неназванным источником «с очень близким знанием» архитектуры шпионской программы Pegasus компании NSO, который утверждает, что технология компании может быть настроена так, чтобы не оставлять следов.

Это, как пишет газета, означает, что полицейские журналы учета использования этого программного обеспечения могут быть недостоверными.

Курсор ранее писал, что стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Также сообщалось, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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