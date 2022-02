Европарламент планирует начать расследование шпионажа ПО Pegasus

Европейский парламент инициирует утверждение комитета для расследования использования шпионского ПО Pegasus израильской компании по кибербезопасности NSO Group в Европейском союзе.

«До сих пор расследования, проводимые венгерскими властями, были недостаточными. Жизненно важно, чтобы это расследование привело к гораздо большей прозрачности», — говорится в сообщении Глобальной сети независимой журналистики в Twitter.

