Через восемь месяцев после широкомасштабного вторжения рф* в Украину российское военное руководство не выполняет должным образом свои обязанности. Замена руководителей не помогла решить проблему, а солдаты откровенно выражают свое недовольство командирами.

Об этом в Твиттере сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

По их словам, на тактическом уровне наблюдается обострение нехватки способных российских младших офицеров для организации и руководства новомобилизованными резервистами.

Очевидцы свидетельствуют о том, что 15 октября 2022 года сослуживец расстрелял 11 российских солдат под Белгородом после того, как офицер оскорбительно высказался в адрес новобранцев из числа национальных меньшинств. Плохое руководство на низшем уровне, вероятно, ухудшает низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских сил, заявили в ведомстве.

Отмечается, что уже четыре из пяти генералов, которые непосредственно руководили российскими элементами вторжения в феврале 2022 года, сейчас уволены, а их замена пока мало помогла улучшить боевые характеристики россии.

Отсутствие непрерывности командования, вероятно, будет более разрушительным, чем в западной армии, поскольку согласно российской доктрине разработка планов в основном зависит от командира лично, а не от коллективной работы более широкого штаба, добавили в ведомстве.

Ранее Курсор писал, что в рф назревает социальный раскол из-за мобилизации — аналитики ISW.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!