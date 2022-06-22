Нир Орбах пытается отсрочить роспуск Кнессета

Сегодня днем пленум принял 11 отдельных законопроектов о роспуске Кнессета, все они были переданы в комитет Орбаха по палате для следующего шага.

Депутат Нир Орбах пытается отложить созыв комитета по палате представителей Кнессета, чтобы задержать законодательный процесс, необходимый для роспуска Кнессета.

Комитет Палаты представителей должен провести заседание, чтобы решить, какой из двух комитетов будет готовить законопроекты к следующему чтению: он сам или Комитет по конституции, законодательству и правосудию.

Ожидается, что коалиция предпочтет, чтобы законопроект был передан в Комитет по конституции, возглавляемый депутатом от партии Труда Гиладом Каривом. Ожидается, что Карив проведет законопроект через быстрый процесс.

Напротив, Орбах говорит, что хочет создать пространство, чтобы дать шанс сформировать альтернативное правое правительство. Его лучший инструмент для создания «пробки» в законодательном процессе — отложить созыв Комитета Палаты представителей, в котором коалиция имеет большинство, и вернуть контроль в Конституционный комитет.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.