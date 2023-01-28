Рф больше не способна производить достаточно ракет для постоянных атак на Украину

У россии* нет возможности производить такое количество ракет, чтобы долго терроризировать Украину массированными ударами.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он заверил, что украинские спецслужбы постоянно считают все ракеты, которые отправляют россияне на украинские города. Способности производить такое количество для того, чтобы они могли постоянно на долгий промежуток времени терроризировать мирных жителей Украины, уже нет, отметил он. И это очень беспокоит руководство кремля, ведь, даже несмотря на то, что часть ракет долетает и убивает людей либо уничтожает критические объекты инфраструктуры, более 80% украинское ПВО уничтожает. А значит рф никак не может выполнить свои «задачи».

Данилов также сказал, что фр наверняка попробует клянчить ракеты у других стран, вроде Ирана. Он заверил, что спецслужбы Украины моментально об этом узнают и донесут до мирового сообщества. Реакция будет быстрой и болезненной для террористов.

На сегодня энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага на объекты инфраструктуры, прежде всего энергетической. Последняя массированная воздушная атака произошла 26 января.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.