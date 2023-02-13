Рф ищет новые способы деморализовать украинцев и преувеличивает мощь своих наступлений — ISW

Аналитики Института изучения войны считают, что кремль* преувеличивает важность каждого тактического наступления в своей пропаганде, чтобы деморализовать украинцев и заставить Запад усомниться в важности военной поддержки Украины.

Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.

По их информации, рф пытается убедить страны Запада, что Украина «не сможет противостоять» якобы подавляющей силе российских наступлений, несмотря на то, что их результаты в итоге не окажут стратегического результата на поле боя.

Преувеличение мелких побед позволило кремлю объяснить для россиян медленные темпы наступления оккупантов.

При этом российские пропагандисты в своих ИПСО стремились укрепить представления о мощи рф до вторжения и приуменьшить успешное сопротивление Украины в надежде, что Запад якобы откажется от поддержки Украины. В этом они потерпели неудачу, резюмировали аналитики. Эксперты добавили, что наступление рф, если таковое будет, вряд ли сможет иметь хоть какой-то значимый успех.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.