Рф насильно депортировала около двух миллионов украинцев, среди них много детей — Зеленский

Данные о количестве принудительно вывезенных россией с Украины детей разные, но в основном речь идет о депортации около 2 млн граждан Украины, в числе которых много детей.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

Депортация детей достигает уже 200 тысяч детей. Это только те, о которых известно соцслужбам и представителям власти. «Мы считаем, что в целом депортировано было до 2 млн человек, большой процент детей. Много детей были взяты в заложники», — сказал глава государства.

Он рассказал, что работников Запорожской АЭС в Энергодаре шантажировали тем, что вывезли их детей на «отдых» в лагеря в россии, а затем требовали сотрудничать с оккупантами, менять украинские паспорта на российские. Это терроризм, подчеркнул украинский президент.

По его словам, таких случаев, связанных с работниками разных предприятий, которые попали под оккупацию, много.

Напомним, наш сайт сообщал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф. «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.

Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!