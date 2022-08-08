Рф отправляет в Украину батальоны из бывших заключенных

Новые российские подразделения, состоящих из бывших заключенных, прибыли в Украину.
Об этом сообщило главное управление разведки Министерства обороны в своем Telegram-канале.
Российское оппозиционное издание Медиазона ранее также писала, что «частная военная компания вагнера» вербует заключенных в различных регионах рф. Заключенным обещают амнистию за полгода войны в Украине.
Есть также информация, что ЧВК вагнера уже завербовала более тысячи российских заключенных на войну в Украину.
Разведка выяснила, что вагнеровцы создали пункты на базе колонии в ростове-на-дону для специальной подготовки завербованных заключенных. Первая группа, прошедшая подготовку в этой колонии, отправилась на фронт 20 июля. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в свою очередь, заявил, что этих заключенных бросают вперед на линию огня, где они гибнут первыми.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!