Рф отправляет в Украину батальоны из бывших заключенных

Россия начала набирать в ряды своей армии приговоренных к тюремному заключению за убийства и разбой.

Новые российские подразделения, состоящих из бывших заключенных, прибыли в Украину.

Об этом сообщило главное управление разведки Министерства обороны в своем Telegram-канале.

Новые солдаты рф* более агрессивны по отношению к гражданскому населению, предупредили разведчики. После их прибытия в Балаклею резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом.

Российское оппозиционное издание Медиазона ранее также писала, что «частная военная компания вагнера» вербует заключенных в различных регионах рф. Заключенным обещают амнистию за полгода войны в Украине.

Есть также информация, что ЧВК вагнера уже завербовала более тысячи российских заключенных на войну в Украину.

Разведка выяснила, что вагнеровцы создали пункты на базе колонии в ростове-на-дону для специальной подготовки завербованных заключенных. Первая группа, прошедшая подготовку в этой колонии, отправилась на фронт 20 июля. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в свою очередь, заявил, что этих заключенных бросают вперед на линию огня, где они гибнут первыми.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.