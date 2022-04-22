Рф закрывает Крым, чтобы не провалить мобилизацию: призывники массово сбегают

Российские власти продолжают собирать мужчин со всей страны и с оккупированных территорий для войны с Украиной.

Россияне не прекращают мобилизацию мужчин для их участия в войне, а поскольку в рф* желающих отдавать свою жизнь не так и много, новобранцев активно ищут и на оккупированных территориях. В частности, в Крыму. После того, как юноши призывного возраста начали массово оттуда выезжать, оккупанты закрыли полуостров на въезд и выезд.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что въезд и выезд на временно аннексированную россией территорию Крыма будет запрещен с 30 апреля. Российское руководство приняло такое решение во избежание возможного срыва мобилизации.

Кроме того, в Генштабе добавляют, что захватчики продолжают ущемлять права людей на временно занятых территориях. В частности, усложняют их передвижение, грабят и искусственно приближают гуманитарную катастрофу. Известно также о случаях расстрелов мирного населения и волонтеров.

Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.