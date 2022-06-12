Ринави Зуаби: Саар не внесет законопроект о поселенцах на этой неделе

Гайда Ринави Зуаби написала у себя на странице в Twitter, что министр юстиции не решится выносить на голосование закон о поселенцах на этой неделе из-за того, что у коалиции нет большинства.

Депутат МЕРЕЦ Гайда Ринави Зуаби утверждает, что министр юстиции Гидеон Саар не будет выносить на голосование на этой неделе закон о поселенцах, который был провален в Кнессете на прошлой неделе.

«Министр Гидеон Саар решил не выносить закон об Иудее и Самарии на голосование в Кнессете на этой неделе, после того как понял, что я решительно выступаю против законопроекта по идеологическим соображениям и не желаю идти на компромисс или вообще обсуждать этот вопрос», — написала Ринави Зуаби в Твиттере.

Пресс-секретарь Саара сказал, что министр «внесет законопроект, когда оценит, что за него будет большинство».

Законопроект, который возобновляет применение израильского законодательства — уголовного и некоторых гражданских законов — к поселенцам в Иудее и Самарии, был одобрен кабинетом министров ранее сегодня.

Возможно, Саар надеется, что на Ринави Зуаби, а также на депутата партии РААМ Мазена Ганаима, которые на прошлой неделе проголосовали против законопроекта, будет оказано давление, чтобы они покинули Кнессет и открыли дорогу новым депутатам, которые могли бы проголосовать «за».

Курсор ранее писал, что Ринави Зуаби рассказала, как полностью «потеряла веру» в лидеров коалиции. На вопрос, уйдет ли она, Зуаби сказала: «Я нахожусь в таком положении, когда у меня полное отсутствие доверия к некоторым лидерам коалиционных партий».