Роспуск Кнессета, вероятно, задержит включение Израиля в программу безвизового въезда в США

В посольстве США заявляют, что роспуск Кнессета может стать причиной задержки включения Израиля в программу безвизового въезда в США почти на год из-за того, что депутаты будут заняты избирательной кампанией.

В то время как правительство продвигается вперед в реализации планов по роспуску Кнессета, высокопоставленный сотрудник посольства США предупреждает, что этот шаг, скорее всего, приведет к задержке усилий по включению Израиля в программу безвизового режима США.

Одним из шагов, необходимых для обеспечения участия в WVP, является принятие закона, предоставляющего США ограниченный доступ к криминальному досье страны-участницы — мера, которую невозможно будет выполнить, когда Кнессет разойдется на избирательную кампанию.

Министр внутренних дел Айелет Шакед и посол США в Израиле Том Нидис выразили надежду, что Израиль сможет присоединиться к WVP к концу этого года или к началу 2023 года, но теперь это выглядит гораздо менее вероятным.

Еще одним важным шагом, необходимым для вступления, является снижение уровня отказов в выдаче виз до менее трех процентов к концу финансового года в сентябре. В прошлом году процент отказов Израиля составил около 4,5%, в основном из-за ошибок, допущенных заявителями при заполнении визовых анкет, сказал старший сотрудник посольства США на брифинге с журналистами.

По словам чиновника, США отметили улучшение показателей отказов после общественной кампании, начатой израильским правительством, призывающей израильтян тщательно заполнять свои анкеты и обращаться в посольство, если им сообщают об ошибках в их заявлениях.

«Но пока еще слишком рано делать выводы о том, действительно ли Израиль опустится ниже 3% уровня отказов», — сказал сотрудник посольства, добавив, что США требуется время, чтобы собрать окончательные данные.

Хотя Шакед в прошлом предполагала, что сентябрьский срок дает Израилю достаточно времени, чтобы завершить процесс до конца года, США потребуется несколько месяцев после окончания финансового года, чтобы вынести решение по новому показателю отказов в визах, и он, скорее всего, будет готов не раньше весны 2023 года.

Если Израилю не удастся снизить процент отказов ниже трех процентов в этом году, ему придется ждать еще год, чтобы подать заявку на участие в программе VWP.

Курсор ранее писал, что посол США в Израиле рассказал, когда вступит в силу безвизовый режим. В специальном интервью в преддверии 4 июля и предстоящего визита президента США Джо Байдена в регион в конце того же месяца Найдес сказал, что, хотя многое еще предстоит сделать, США намерены включить Израиль в программу к 2023 году.