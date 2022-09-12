Российские солдаты бегут из Харьковщины и мародерят по домам и школам

На Харьковском направлении солдаты рф* пытаются отойти на территорию рф и занимаются мародерством.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В результате успешного контрнаступления украинских Сил обороны оккупанты пытаются сбежать вглубь временно захваченных территорий. Часть из них пытается перейти границу с рф и выехать на территорию белгородской области.

Во время бегства россияне занимаются массовым мародерством, загружая на машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Зафиксированы нередкие случаи ограбления школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды.

В одном из сел они угнали автобус и бросили в 6 километрах. В нем обнаружены 36 тел российских военных, сообщили в разведке.

Личному составу подразделений так называемой «днр», которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города, из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива. Их родственники шокированы рассказами о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация – об успешном наступлении армии рф.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!