Российские солдаты берут украинских граждан в заложники для участия в постановочных съемках

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.
В частности, как сообщают очевидцы, одного младшего члена семьи захватчики бросили «на подвал». Родственникам сказали, что выпустят, если вся семья возьмет российские паспорта и будет по вызову участвовать в пропаганде под камеры.
По-другому людей для российской пропаганды в Херсонской области найти не могут, отметил Данилов.
Отметим, в Херсонской области враг блокирует «зеленые коридоры», эвакуацию. Захватчики похищают мирных жителей области и ужесточили фильтрационные мероприятия. 30 мая они отключили в Херсонской области интернет и мобильную связь от украинских операторов.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!