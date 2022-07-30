Российские солдаты берут украинских граждан в заложники для участия в постановочных съемках

В Херсонской области захватчики рф* берут местных жителей в заложники для принудительного участия в постановочных съемках.

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

В частности, как сообщают очевидцы, одного младшего члена семьи захватчики бросили «на подвал». Родственникам сказали, что выпустят, если вся семья возьмет российские паспорта и будет по вызову участвовать в пропаганде под камеры.

По-другому людей для российской пропаганды в Херсонской области найти не могут, отметил Данилов.

Отметим, в Херсонской области враг блокирует «зеленые коридоры», эвакуацию. Захватчики похищают мирных жителей области и ужесточили фильтрационные мероприятия. 30 мая они отключили в Херсонской области интернет и мобильную связь от украинских операторов.

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