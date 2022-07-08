Российского депутата, призвавшего остановить войну, приговорили к 7 годам колонии

В россии* вынесли приговор муниципальному депутату алексею горинову. Его обвинили в распространении «фейков» о российской армии. На самом же деле мужчина просто публично осудил войну в Украину. За это в рф теперь дают реальные сроки.
По информации издания, судья решила посадить несогласного с политикой кремля на 7 лет – ровно столько, сколько запрашивал прокурор. Его задержали еще в апреле после того, как во время заседания совета депутатов он назвал войну – войной, а не «спецоперацией». Суд счет это публичным распространением «явно ложной информации о российской армии с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти».
На заседание суда горинов принес плакат со словами «Вам еще нужна эта война?», но показать его залу ему не давали полицейские.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Курсор также сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!