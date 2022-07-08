Российского депутата, призвавшего остановить войну, приговорили к 7 годам колонии

В россии * вынесли приговор муниципальному депутату алексею горинову. Его обвинили в распространении «фейков» о российской армии. На самом же деле мужчина просто публично осудил войну в Украину. За это в рф теперь дают реальные сроки.

По информации издания, судья решила посадить несогласного с политикой кремля на 7 лет – ровно столько, сколько запрашивал прокурор. Его задержали еще в апреле после того, как во время заседания совета депутатов он назвал войну – войной, а не «спецоперацией». Суд счет это публичным распространением «явно ложной информации о российской армии с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти».

На заседание суда горинов принес плакат со словами «Вам еще нужна эта война?», но показать его залу ему не давали полицейские.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.