Россия лопнет, как спелый херсонский арбуз – СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что в скором времени россия прекратит свое существование в существующих границах.

Об этом он заявил в эфире телемарафона «ТСН».

Данилов напомнил, что еще в 1991 из уст некоторых нынешних партнеров звучала риторика, что Украина не сможет существовать самостоятельно.

«Это было выступление президента Джорджа Буша 1 августа 1991 года, и через 18 дней треснул СССР, как спелый херсонский арбуз. То же самое будет и с россией. Это будет обязательно. Она станет намного меньше, и может быть, тогда у нее появится какой-то ум», – сказал Данилов.

По его словам, россия является колониальной империей, которая не сможет продолжить существование в нынешнем виде, и это будет зависеть не от нее.

«Будет свободная Ичкерия, Татарстан, Дагестан – все это будет в ближайшее время, и к этому нужно готовиться и не делать вид, что если у них есть ядерное оружие, то этого не произойдет», – заверил Данилов.

Ранее мы рассказывали, что россия на фоне провалов на поле боя хочет переговоров с Украиной без предварительных условий, но «с учетом реалий». По словам замминистра иностранных дел рф сергея вершинина, кремль не возражает против диалога, а также он говорит, что все войны в итоге заканчиваются переговорами. Подробнее об этом читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что за последние две недели рф понесла наибольшие с начала войны потери, как утверждают в разведке Британии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!