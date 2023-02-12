После провалов на фронте: россия хочет переговоров с Украиной «с учетом реалий»

Российские чиновники и военное руководство уже не раз говорили о том, что жаждут переговоров, однако исключительно на своих условиях.

В первую очередь речь идет о том, что Украина должна признать оккупированные россией* территории российскими. Разумеется, Украина никогда не согласиться на такие условия, потому война продолжается.

Подробнее об этом информирует информационное агентство ASPI.

Сообщается, что россия заявила о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий, но «на основе существующей реальности». При этом в мид рф озвучили один из любимых тезисов кремля – Украиной якобы руководят США и Европа.

О переговорах заявил замминистра иностранных дел россии сергей вершинин. Чиновник утверждает, что москва, якобы, не имеет ничего против диалога. Чиновник подчеркнул, что любая война в конечном счете заканчивается переговорами.

Вершинин добавил, что кремль рассматривает только переговоры «без предварительных условий, на основе существующей реальности с учетом тех целей, которые мы озвучили публично». Однако он же отметил, что решение о дипломатическом урегулировании якобы может принять не украинская сторона, а Вашингтон и Брюссель.

В то же время, вершинин обвинил Киев в том, что якобы именно он «прервал» переговорный процесс. И решение о новых переговорах будут принимать не в Украине, а в США или Европе.

Ранее «Курсор» информировал, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии. По словам советника главы Офиса президента Украины, «правильная финализация войны» существенно ускорит вступление Украины в ЕС и позволит избежать даже вероятности потери своей государственности.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!