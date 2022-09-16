Россия может перебросить свои войска из Сирии в Украину – Reuters

Российская федерация* может вывести свой военный контингент, участвующий в гражданской войне в Сирии на стороне правительственных сил Башара Асада, чтобы перенаправить его на войну с Украиной.

Об этом сообщает Reuters.

Глава турецкой разведки Хакан Фидан наакануне провел многочисленные встречи со своим сирийским коллегой Али Мамлуком, которые свидетельствуют об изменении российской политики в отношении сирийского конфликта.

Неназванный турецкий представитель безопасности заявил, что россия вывела некоторые военные ресурсы из Сирии, чтобы сосредоточиться на войне против Украины, и попросила Турцию, поддерживающую сирийских повстанцев, нормализовать отношения с Асадом, чтобы «ускорить политическое разрешение» сирийского конфликта.

По словам чиновника, россия хочет, чтобы Сирия и Турция преодолели свои проблемы и достигли определенных договоренностей, которые в интересах всех – как Турции, так и Сирии.

Источник, являющийся союзником Дамаска, сообщил Reuters, что россия подтолкнула Сирию к переговорам, поскольку москва стремится укрепить свою позицию и позицию Асада в случае, если ей придется полностью передислоцировать силы в Украину, где за последнюю неделю она понесла потрясающие потери.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!