Россия начала проведения терактов на своей территории, чтобы обвинить Украину

Об этом информирует Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Спецслужбы рф приступили к реализации этого плана для нагнетания антиукраинской истерии в рф. Так, по состоянию на 14 апреля на российском пункте произошли уже несколько «терактов», в совершении которых руководство россии обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.
При этом в самой рф творится что-то непонятное. Известно, что москву экстренно покинули несколько правительственных бортов сразу. Также сообщается, что в это же время вылетел вертолёт экстренной скорой помощи из серой зоны.
Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.
Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!