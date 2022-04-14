Россия начала проведения терактов на своей территории, чтобы обвинить Украину

Спецслужбы россии* начали реализацию плана по проведению терактов на своей территории, в совершении которых обвиняют Украину.

Об этом информирует Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Спецслужбы рф приступили к реализации этого плана для нагнетания антиукраинской истерии в рф. Так, по состоянию на 14 апреля на российском пункте произошли уже несколько «терактов», в совершении которых руководство россии обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.

При этом в самой рф творится что-то непонятное. Известно, что москву экстренно покинули несколько правительственных бортов сразу. Также сообщается, что в это же время вылетел вертолёт экстренной скорой помощи из серой зоны.

Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.