Россия начала проведения терактов на своей территории, чтобы обвинить Украину

17:50, Вчера
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
Взрыв фото
Фото: depositphotos.com

Это часть путинского плана для нагнетания антиукраинской истерии в рф. При этом кремль не пожалеет даже жизней своих людей, чтобы создать нужную «картинку».

Спецслужбы россии* начали реализацию плана по проведению терактов на своей территории, в совершении которых обвиняют Украину.

Об этом информирует Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Спецслужбы рф приступили к реализации этого плана для нагнетания антиукраинской истерии в рф. Так, по состоянию на 14 апреля на российском пункте произошли уже несколько «терактов», в совершении которых руководство россии обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.

При этом в самой рф творится что-то непонятное. Известно, что москву экстренно покинули несколько правительственных бортов сразу. Также сообщается, что в это же время вылетел вертолёт экстренной скорой помощи из серой зоны.

Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.

Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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