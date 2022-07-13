Россия отказывается возвращать более 400 самолетов, арендованных у иностранных компаний

Авиакомпании рф* отказываются возвращать более 400 самолетов, арендованных у иностранных компаний, и ряд их запчастей. Таким образом власти рф решили ответить на введение санкций за вторжение в Украину.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам аналитиков, из-за этого решения российской стороны иностранные лизинговые компании вынуждены подавать страховые претензии на 10 миллиардов долларов.

Директор авиационной компании Эстонии Ристо Маэотса предположил, что россия пошла на такой шаг после конфлискации яхт у российских олигархов. При этом он иронизирует, что рф в таком случае получит куда больше выгоды. Запад не может ничего сделать с таким поведением россии и ее руководства, говорит он.

Международные эксперты также напоминают, что из 968 самолетов российского коммерческого флота накануне вторжения рф в Украину 515 принадлежали иностранным лизинговым компаниям.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.