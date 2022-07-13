Россия отказывается возвращать более 400 самолетов, арендованных у иностранных компаний

Об этом сообщает The Washington Post.
По словам аналитиков, из-за этого решения российской стороны иностранные лизинговые компании вынуждены подавать страховые претензии на 10 миллиардов долларов.
Директор авиационной компании Эстонии Ристо Маэотса предположил, что россия пошла на такой шаг после конфлискации яхт у российских олигархов. При этом он иронизирует, что рф в таком случае получит куда больше выгоды. Запад не может ничего сделать с таким поведением россии и ее руководства, говорит он.
Международные эксперты также напоминают, что из 968 самолетов российского коммерческого флота накануне вторжения рф в Украину 515 принадлежали иностранным лизинговым компаниям.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны. Россия за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.
Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!