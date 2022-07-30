Россия в пятницу отвергла обвинения во вмешательстве в избирательную кампанию в Италии, после того как связи Маттео Сальвини с москвой* оказались под пристальным вниманием.
«Странно видеть, как итальянский политический класс и СМИ прибегают к избитому мифу о вмешательстве москвы в избирательные процессы», — заявила официальный представитель МИД россии мария захарова.
В четверг итальянская газета La Stampa сообщила, что дипломат из российского посольства встретился с одним из помощников Сальвини в конце мая в Риме, чтобы обсудить политический ландшафт.
Встреча произошла в то время, когда Сальвини обвинили в проведении параллельной дипломатии с российским посольством, официально занимающимся разработкой мирного плана между москвой и Киевом, без ведома итальянского правительства.
Лига, партия Сальвини, вышла из правительства в этом месяце, наряду с Forza Italia Сильвио Берлускони и популистским Движением пяти звезд, что заставило Марио Драги уйти в отставку с поста премьер-министра.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!