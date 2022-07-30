Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в Италии

Ранее СМИ сообщили, что дипломат из российского посольства встретился с одним из помощников Сальвини в конце мая в Риме, чтобы обсудить политический ландшафт.

Россия в пятницу отвергла обвинения во вмешательстве в избирательную кампанию в Италии, после того как связи Маттео Сальвини с москвой* оказались под пристальным вниманием.

«Странно видеть, как итальянский политический класс и СМИ прибегают к избитому мифу о вмешательстве москвы в избирательные процессы», — заявила официальный представитель МИД россии мария захарова.

В четверг итальянская газета La Stampa сообщила, что дипломат из российского посольства встретился с одним из помощников Сальвини в конце мая в Риме, чтобы обсудить политический ландшафт.

Встреча произошла в то время, когда Сальвини обвинили в проведении параллельной дипломатии с российским посольством, официально занимающимся разработкой мирного плана между москвой и Киевом, без ведома итальянского правительства.

Лига, партия Сальвини, вышла из правительства в этом месяце, наряду с Forza Italia Сильвио Берлускони и популистским Движением пяти звезд, что заставило Марио Драги уйти в отставку с поста премьер-министра.

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