Россия потребовала тайного голосования в ООН после попытки аннексии регионов Украины

Власти российской федерации* намерены потребовать от ООН провести тайное голосование после попытки аннексии частей четыре областей Украины. «Псевдореферендумы» москвы мир не признал.

Российские представители в организации всячески лоббируют проведение тайного голосования вместо публичного. Генеральная Ассамблея ООН из 193 членов планирует открыто рассматривать, осуждать ли шаг рф по поводу аннексии четырех частично оккупированных регионов Украины после инсценировки так называемых «референдумов».

Об этом 6 октября сообщает Reuters.

Посол России в ООН Василий Небензя в письме к государствам ООН назвал заседание «политизированным и провокационным событием, направленным на углубление раскола в Генеральной Ассамблее». Дипломаты рф заявили, что ГенАссамблее, вероятно, придется публично проголосовать или проводить тайное голосование.

По новому российскому указу главы кремля около 18% территории Украины «присоединили» к России, что эквивалентно территории Португалии, что является крупнейшей аннексией Европы со времен Второй мировой войны. Распоряжение владимира путина оказалось никчемным, поскольку президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы отбили несколько населенных пунктов в Херсоне, одном из частично оккупированных россией южных регионов, которые, как утверждает москва, аннексированы.

В связи с отступлением российских войск от линии фронта на юге и востоке Зеленский заявил в видеообращении в среду, что Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка к северо-востоку от Херсона были освобождены. Украинские силы отбили тысячи квадратных миль территории с начала сентября, в том числе десятки населенных пунктов всего за последние несколько дней. Тысячи российских военнослужащих отступили после того, как линия фронта рухнула, сначала на северо-востоке, а с начала этой недели и на юге.

Ранее «Курсор» сообщал, что Индия и Китай на Генассамблее ООН призвали прекратить войну в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!