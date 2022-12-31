Россия запустила ракеты по Украине: объявлена воздушная тревога, в городах слышны взрывы

Российские оккупанты решили испортить украинцам предновогодний день, на всей территории страны звучат сигналы тревоги.

В настоящее время во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Власти рф* решили своеобразно «поздравить» украинцев с праздниками, чем только подчеркнули свой статус страны-террориста.

Сообщается о работе противовоздушной обороны в Харьковской, Херсонской, Киевской, Винницкой областях.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, говоря о ракетной российской угрозе, отметил, что «неудачники активизировались, но ничего, они свое получат». Позже Ермак намекнул, что украинское ПВО уже работает.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что над областью зафиксированы российские ракеты. В 13:45 в Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО в столице и области.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий отметил, что в воздушном пространстве Украины находятся ориентировочно 20 ракет.

Многие ракеты сейчас направляются в сторону западных областей Украины. Часть из них уже были сбиты.

Ориентировочно с 14.00 в Киеве раздается серия взрывов. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

Напомним, наш сайт сообщал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф. «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.

Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!