Россияне не смогут остановить наступление ВСУ под Херсоном — эксперты

Российские оккупационные войска не смогут сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины на правобережной Херсонской области по нескольким причинам. И все они связаны с проблемами самой армии рф*.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, передает УНИАН.

Прежде всего, отметил он, система управления передовыми подразделениями работает на правобережке неэффективно, а в ряде локаций отсутствует как таковая. Во-вторых, у россиян отсутствует полноценное обеспечение передовых подразделений, и они не способны в таких условиях вести оборону без поддержки артиллерии.

В-третьих, большинство российских подразделений истощенные и требующие восстановления боеспособности, они несли серьезные потери, а ротации и вывода не видели. Все эти причины стали возможны благодаря кропотливой подготовке ВСУ условий для контрнаступления, отметил Коваленко.

Правобережка – это ловушка для россиян, патово-суицидальная, говорит он. Вместо того, чтобы выбрать вариант и бежать, когда еще были мосты, россияне выбрали вариант остаться и сдохнуть. Точнее такой выбор сделало командование РОВ. Вот только бежать с правобережки оккупантам будет не так просто, как из Харьковской области или из-под Лимана. «А потому, в скором времени мы с вами увидим большое количество видео как с групповыми заплывами брасом, так с их последствиями – утопленниками», – уверен эксперт.

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Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!