Саар исключил формирование правительства с “Объединенным арабским списком”

Министр юстиции Гидеон Саар, являющийся вторым номером партии «Ха-Махане ха-Мамлахти», в пятницу посетил Рош-ха-Аин. Он прокомментировал возможность формирования правительства с «Объединенным арабским списком».

Политик категорически отверг такой вариант развития событий. Никаких предпосылок для этого нет.

Подробности 24 сентября сообщил 7kanal.

Представитель государственной институции назвал “Объединенный арабский список” радикальным и экстремистким, созданным на антиизраильской основе. По этим причинам правительство не может полагаться на подобные партии.

Он отметил, что никто не рассматривает создание правительства, которое опирается на “Объединенный арабский список”. Для этого отсутствует фундаментальное обоснование.

«Это противоречит природе еврейского демократического государства. Есть вещи, с которыми нельзя играть», – заявил Саар.

Политическая арабская партия Израиля «Объединенный арабский список» была создана в 1996 году. Уже на начальном этапе формирования политическая сила получила 4 места в парламенте страны. Израильские арабы-националисты составляют большинство избирателей. Религиозные арабы также в основном голосуют за партию. Популярна эта политическая структура и среди представителей израильских бедуинов.

Ранее «Курсор» опубликовал заявление президента Израиля Ицхака Герцога о процессе формирования будущего правительства. Политик прокомментировал свое участие в политических процессах. Он готов усилить работу над формированием «правительства широкого единства» после предстоящих в ноябре национальных выборов. Герцог отметил, что израильтяне, прежде всего, хотят знать, что у них действует стабильное правительство, которое заботится об их безопасности, экономике и других насущных потребностях.