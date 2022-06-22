Саар заявил, что вынесет законопроект об ограничении срока полномочий на голосование в воскресенье

Законопроект прошел первые чтения в начале этого года. Ожидается, что законопроект не пройдет все три чтения до роспуска парламента.

Министр юстиции Гидеон Саар объявил, что внесет законопроект об ограничении срока пребывания на посту премьер-министра восемью годами на первое голосование в воскресенье.

Законопроект прошел первые чтения в начале этого года, но его рассмотрение прекратилось до финального голосования, так как коалиция не смогла набрать большинство голосов.

Ожидается, что законопроект не пройдет все три чтения до роспуска парламента, который может произойти уже в понедельник.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, министр обороны Бени Ганц высказался о возможном воссоединении с Нетаниягу. Ганц призывает к «правительству широкого единства» после выборов.