Шакед раскритиковала решение Верховного суда об украинских беженцах

Министр внутренних дел Израиля заявила о том, что ее политика в отношении нееврейских украинских беженцев «доказала свою эффективность» и ее не следует менять.

Министр внутренних дел Айелет Шакед критикует решение Верховного суда, отменившего введенный ею запрет на въезд нееврейских украинских беженцев, и созывает заседание комитета Кнессета по внутренним делам по этому вопросу.

В своем заявлении Шакед утверждает, что ее политика «доказала свою успешность», позволяя родственникам израильтян приезжать и работать, в то же время «предотвращая беспрецедентный наплыв [беженцев]».

«В последние недели, благодаря этой системе, больше украинцев покидает страну, чем прибывает», — добавляет она.

«К сожалению, Верховный суд, проявив необычайную судебную активность, постановил, что эта система будет остановлена, если она не будет обсуждаться в Кнессете».

«Совершенно очевидно, что мы не можем позволить неограниченный въезд иностранных граждан, в то время как мы не знаем, собираются ли они выезжать и когда», — говорит она, добавляя, что созвала заседание комитета для обсуждения правил по данному вопросу.

Курсор ранее писал, что Израиль отменил ограничение на количество украинских беженцев. Верховный суд Израиля отменил решение Шакед об установлении квоты на украинских беженцев. В суде считают, что вынужденная временная миграция украинцев не представляет угрозы для страны.