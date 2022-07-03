Израиль отменил ограничение на количество украинских беженцев

Верховный суд Израиля отменил решение Шакед об установлении квоты на украинских беженцев. В суде считают, что вынужденная временная миграция украинцев не представляет угрозы для страны.

Верховный суд Израиля отменил ограничение на количество украинских беженцев, которых Израиль примет после российского вторжения.

Шакед ограничила число украинцев, которых Израиль примет, всего 5 тысяч человек — не считая тех, кто состоит в близких родственных отношениях с израильтянами, и тех, кто имеет право на репатриацию в соответствии с Законом о возвращении, который предоставляет гражданство евреям или тем, у кого родители или бабушки и дедушки евреи.

Томер Варша, частный адвокат, подал петицию в Верховный суд при поддержке посольства Киева в Израиле. Государство утверждало, что лимит был установлен в соответствии с чрезвычайными законами Израиля, что оно опасается, что многие украинцы останутся в стране на долгие годы, и что Варша не имеет юридической силы для подачи петиции, поскольку эта политика не затрагивает его лично.

Председатель Верховного суда Эстер Хают и судьи Узи Фогельман и Ицхак Амит приняли петицию, отвергая все аргументы государства.

Они постановили, что, поскольку население, затронутое политикой, не находится в Израиле, признание того, что истец не имеет юридической силы, даст политике фактический иммунитет от судебного надзора.

Они опровергают опасения государства по поводу того, что беженцы могут остаться надолго, приводя статистику, согласно которой со времени вторжения 4 409 украинцев, которым был предоставлен доступ, уже покинули Израиль.

Курсор ранее писал, что посол Украины заявил, что запрет на въезд украинцев без электронной визы угрожает жизни. Ранее власти Израиля приняли решение запретить украинским женщинам и детям, не имеющим электронной визы, въезд в страну.